Süper Lig'de yeni sezona start veriyor. Yapılan transferler, çalışmalar ve hazırlık maçları sonucunu lig maçlarında vermeye başlayacak. Bu kapsamda ilk hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.