Yeni Malatyaspor transfer haberleri: Malatyaspor, Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer etti

Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Helenex Yeni Malatyaspor, ilk transferini açıkladı. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin TL bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Cengizhan Akgün, Elazığspor formasıyla çıktığı 35 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

ELAZIĞSPOR'A VEDA ETTİ

Cengizhan Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığspor kulübüne veda etti. Cengizhan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çok Değerli Büyük Elazığspor taraftarları;

2.5 sezon boyunca formasını terletmekten onur ve gurur duyduğum büyük Elazığspor camiasına veda etmiş bulunmaktayım. Önce stadımızın olmayışı, daha sonra yaşanan deprem felaketi ve akabinde tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle çoğu kez büyük Elazığspor taraftarlarının önünde gol sevinci yaşamak pek nasip olmadı. Buna rağmen gerek takımımıza gerekse şahsıma büyük destekleri olan büyük Elazığspor taraftarlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 54 yıllık koca çınar Elazığspor’un ay yıldızlı çayda çıra armasını 2.5 yıl boyunca göğsümde taşımanın şerefini ve gururunu yaşadım. Çok güzel dostluklar edindiğim bu Aziz Şehir’e ve şehrin gururu Elazığspor’a veda etme zamanı. 2.5 yıl boyunca sürekli yanımda olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyip büyük dostluklar kurduğum ağabeylerimden, kulüp de çalışan birbirinden değerli personelimizden ve büyük Elazığspor taraftarlarından haklarını helal etmelerini istiyorum. Üstümde çok büyük emekleri olan kulüp başkanımız Sayın Selçuk Cengiz Öztürk’e de teşekkürü bir borç bilirim. Çok güzel dostluklar biriktirdiğim Aziz şehrin güzel insanlarını hayatım boyunca unutmayacağım. İnşallah en kısa sürede 54 yıllık maziye sahip olan ülkemizin güzide kulüplerinden olan Elazığspor, hak ettiği yerlere gelerek taraftarlarının yüzünü güldürecektir. Buna inancım tamdır. Tüm Elazığ halkına ve büyük Elazığspor taraftarlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."