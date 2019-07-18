Yeni Malatyaspor'a Sloven rakip (GENİŞ HABER)

Sarı-siyahlılar, ilk UEFA maçını sahasında oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana oldu. Seri başı olan Yeni Malatyaspor'un rakibi ile ilk maçını kendi sahasında oynayacak.

Süper Lig'i 5'inci sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Lig'inde temsil etmeyi hak kazanan Yeni Malatyaspor'un rakibi bugün oynanan maçla belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Futbola Skola, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Daugava Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Menalo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin 2 topunun direkten döndüğü mücadelede Menalo, 90+1'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-2. İlk maçı sahasına 3-2'lik skorla kaybeden Olimpija, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek, 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Fikstürde seri başında olan Yeni Malatyaspor, ön eleme ilk maçını 27 bin 500 kişilik Malatya Stadyumu'nda oynayacak. Sarı-siyahlı ekip 25 Temmuz'da oynanacak ilk maç öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

DHA