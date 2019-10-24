Yeni Malatyaspor’da Gökhan ve Bifouma ilk 11 için mesaj

Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 13 puanla 5. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Chalali katılmadı. Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda oyuncularını sık sık uyaran Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncularına daha fazla orta yapmalarını söyledi. Çalışmada Gökhan Töre, Bifouma ve Jahovic'in hırslı halleri dikkatlerden kaçmazken, Bifouma ve Gökhan ilk 11 için de hocalarına "hazırız" mesajı verdi. Çalışma taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sergen Yalçın'ın çift kalede geçen hafta Konyaspor maçında kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.

Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İHA