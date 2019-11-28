Yeni Malatyaspor’da istifa

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, yaklaşık 2 yıldır Yeni Malatyaspor Medya iletişim Direktörlüğü ve Yeni Malatyaspor TV Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Ali Karadeniz görevinden istifa etti.

Bugün son kez Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerine gelen Ali Karadeniz, burada Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcularla vedalaştı. İstifa nedeninin ailevi nedenlerden dolayı olduğunu açıklayan Karadeniz, bu ayrılışın elbette bir veda olmadığı belirterek, "Acı tatlı birçok anı biriktirdiğim bu onurlu görevi bana laik görüp bugüne kadar desteklerini bir gün bile eksik etmeyen başta sayın başkanım Adil Gevrek olmak üzere eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerimize, her an bir abi maneviyatı ile yanımda olup, güç veren perdenin arkasında ki asıl ve samimi kahraman Ali Ravcı hocama, birçok sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz ekip arkadaşlarıma, fikir ve önerileriyle katkı sağlayan camiamızın değerli insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Teknikerliği ile Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. 2007 yılında İskenderun Güney TV'de Genç Duruş isimli programın yapımcılığını yapan Karadeniz, daha sonra 2008-2011 yılları arasında Malatya Er TV'de "Genç Duruş" Programını sundu. Sonrasında 2011-2013 yılları arasında Malatya Güneş TV Genel Yayın Yönetmenliği, 2013-2014 arası Türkiyem TV Ege Bölge Temsilcisi ve sonrasında 2014-2017 yıllarında Gala TV Genel Yayın Yönetmenliği yapan Karadeniz, kendisine ait AKM Ajans ve Organizayon'da da yönetim kurulu başkanlığını da yürüttü.

Kaynak: İHA