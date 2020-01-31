Yeni Malatyaspor Karim Hafez ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Takımın başına Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Kemal Özdeş'i getiren Yeni Malatyaspor, Özdeş'in eski öğrencilerinden Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Malatyaspor, 23 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar Kasımpaşa'dan kiraladı.

Hafez; bu sezon 13'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 15 maçta Kasımpaşa forması giymişti.

KARİM HAFEZ KİMDİR?

Tam adı Karim Hafez Ramadan Seif Eldin olan futbolcunun asıl mevkiisi sol bek ama sol kanatta da görev yapabiliyor. Mısır Milli Takımı’na Hector Cuper döneminde 19 yaşında davet edilen Hafez 7 maçta forma şansı buldu. Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan Mısırlı futbolcu kariyerinde toplam 103 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Kulüp takımları kariyeri

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Lierse kulübünde başladı. 29 Ağustos 2018'de İstanbul Başakşehir'e bir yıllığına kiralandı.

Kerim Ramazan Hafız (Arapça: كريـم حافظ; d. 12 Mart 1996), Kasımpaşa takımında defans pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur.

Millî takım kariyeri

Mısır millî futbol takımının 2017 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmıştır.