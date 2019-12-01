Yeni Malatyaspor’dan 7 haftalık yenilmezlik serisi

Süper Lig'in 13. haftasında Gneçlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor, bu müsabakayla yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, puanını 20'ye yükseltti. Ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 7. sırada kendisine yer buldu. Son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, daha sonra oynadığı 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 13 puan topladı.

13 hafta sonunda rakip filelere 28 gol bırakan Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı durumunda.

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, attığı 9 golle ligin en golcü furbolcusu olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 13 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

Kaynak: İHA