Yeni Malatyaspor’dan birlik ve beraberlik mesajı

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, camiaya seslenerek, "Yeter ki inanalım, gerisi kolay. Önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, kendilerini tamamen lige verdiklerini söyledi.

Önlerinde bulunan Başakşehir mücadelesini kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Pilten, "Önümüzde zorlu bir Başakşehir müsabakası var. Hazırlıklarımıza Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde devam ediyoruz. Hocamız kendisini defalarca ispatlamış bir isim. Bu aşamada da kendisine güveniyoruz. Sergen hocamıza da bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Futbol dünyasında bu tür ayrılıklar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Artık önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz. Bu anlamda camiamızın bu süreçte Ali Ravcı hocamıza her anlamda destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Alacağımız puan ya da puanlar büyük önem taşıyor"

Pilten, hafta sonu oynayacakları maça İstanbul'da yaşayan Malatyalıları da davet ederek, şunları söyledi:

"Hafta sonu deplasmanda Başakşehir takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz oldukça kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Oradan alacağımız puan ya da puanlar büyük önem taşıyor. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. İstanbul'da yaşayan Malatyalıları maçımıza bekliyoruz."

Kaynak: İHA