Yeni Malatyasporlu Hadebe ve Chaalali: Partizan karşısında turu atlayacağız

TÜRKİYE'yi UEFA Avrupa Lig'inde temsil eden Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali ile stoperi Teenage Hadebe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda deplasmanda Partizan'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, Perşembe günü saat 20.00'da sahasında konuk edeceği Partizan maçı hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali, "Bu sonuç belki dezavantaj olarak gözükebilir ama sahamızda bir maç daha var. Buradaki maçta hatalarımızı telafi edip daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden eminim. Buradaki atmosferin çok iyi olacağını duydum. İnşallah öyle olur çünkü bu maç bizim için çok önemli. Biz sahada gerekeni yapacağız, hatalarımızı telafi edeceğiz. Seyirci de kendi görevini mutlaka tribünde yerine getirecektir. Bu turu geçmek için onlara çok ihtiyacımız var. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de sahada gerekeni yapacağız" dedi.

Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Teenage Hadebe, zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını ifade ederek, "Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız. İlk maçta bizim orada yaşadığımız baskıları, burada bizim onlara hissettirmemiz lazım. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ghaylene Chaalali'nin konuşması

- Hadebe'nin açıklaması

DHA