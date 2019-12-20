Yeni Malatyaspor'u üzen haber! Hayati tehlikesi bulunuyor...
Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yeeni Malatyaspor'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İşte o açıklama:
Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Arturo Mina, açıklama, yeni malatyaspor, Darius Mina
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