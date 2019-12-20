Yeni Malatyaspor'u üzen haber! Hayati tehlikesi bulunuyor...

Yeeni Malatyaspor'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İşte o açıklama:

Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir.

Ayrıntılar geliyor...