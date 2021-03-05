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Yeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek?

Süper Ligin 30.hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Buna göre Yeni Malatyaspor 30.haftayı bay geçecek. Bu sebeple Yeni Malatyaspor'un neden maçının olmadığı merak ediliyor ve Yeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek? sorularına yanıt aranıyor.

Yeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek?

Süper Lig'in 30.hafta programı açıklandı. Bu kapsamda her hafta olduğu gibi bu haftayı da bay geçecek olan takım belli oldu. Yeni Malatyaspor, TFF'nin açıkladığı maç programına göre 30.haftada maça çıkmayacak.

YENİ MALATYASPOR'UN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?(30.HAFTA) 

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30.haftasını BAY geçtiği için bu hafta maça çıkmayacak. Yeni Malatyaspor ligin 31.hafta maçında Gaziantep FK'yı 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede konuk edecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK? 

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, bu yıl 21 takımla oynanıyor. Bir takım her haftayı BAY geçerek, o hafta maç yapmıyor. BAY geçmek kavramı kısaca bir takımın rakipsiz kalması olarak tanımlanabilir.

Tek rakamlı düzenlenen lig veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için "BAY geçti" ifadesi kullanılır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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