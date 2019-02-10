Yeni mezbaha binası, Avrupa standartlarında olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni mezbaha binasının çalışmaları tüm hızıyla devam ederken inşaat işlerinin büyük bir bölümü tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa ediyor. İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binasında son çalışmalar yapılıyor. Tamamlanması için gün sayılan yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olacak. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak yeni mezbahada son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek.

Mevcut mezbahanın olduğu parselde yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip bulunuyor. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları yapılacak.

Yapıda idari birimler, personel giyinme ve soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.

Kaynak: İHA