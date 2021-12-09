MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?Feci kazada iki polis aracı çarpıştı! Bir komiser ve bir polis memuru yaralandıBurak Yılmaz attı, Lille son 16'ya kaldı! Krala Fransız taraftarlardan büyük övgü!ÖSYM personel alımı şartları nedir, kimler başvurabilir 2021? ÖSYM personel alımı ne zaman 2021?Dijwar kod adlı öldürülen terörist Merwan Bedel ile HDP Milletvekili birlikte fotoğraf çekilmiş!Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe | Terazi ve Balık yaralarınız sarılıyor!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 9 Aralık 20219 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?9 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Cimbom liderlik için sahada!Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?
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Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılındaki artış oranı belirlendi. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 MTV ne kadar? sorusuna yanıt arıyorlar. Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 ve MTV tablosu haberimizde...

Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre artış yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılında yüzde 25 oranında artış yapılmasına karar verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ve vatandaşlar ilk taksiti bu orana göre ödeyecekler. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 MTV ne kadar? sorusunun yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 haberimizde... 

Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

YENİ MTV FİYATLARI, ORANI 2022  | 2022 MTV NE KADAR? | MTV TABLOSU

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıla göre vatandaşlar MTV'yi yüzde 25 oranında artışla ödeyecek. 

Söz konusu karar sonrası 109 lira olan en düşük MTV oranı 136,25 liraya yükseldi. 50 bin 107 lira olan en yüksek MTV oranı ise 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Motor silindir hacmi(cm3)Taşıt değeri(TL)Satır no1-3 Yaş4-6 Yaş7-11 Yaş12-15 Yaş16 ve üzeri
1300 ve aşağı70625'i aşmayan11313,8916,3512,5386,25136,25
1300 ve aşağı70625-12375021443,81007,5562,5426,25150
1300 ve aşağı123750 üstü31576,31098,8615465162,5
1301-160070625'iaşmayan42287,51715,0995703,75270
1301-160070625-12375052517,51887,51095771,25295
1301-1600123750  üstü62746,32058,81192,5842,5322,5
1601-1800177000'i aşmayan74445,03476,32043,751247,5483,75
1601-1800177000 üstü84851,33790,02232,51362,5527,5
1801-2000177000'i aşmayan97003,85393,831701887,5742,5
1801-2000177000 üstü107641,35886,33458,752058,75810
2001-2500221000'i aşmayanlar1110506,37627,547652846,251126,25
2001-2500221000 üstü1211462,58320,05197,53106,251228,75
2501-3000442375'i aşmayan1314648,812745,07961,254282,51570
2501-3000442375 üstü1415982,513902,58686,254672,51713,75
3001-3500442375'i aşmayan1522310,020075,012092,56036,252211,25
3001-3500442375 üstü1624340,021898,813191,256583,752415
3501-4000708000'i aşmayanlar1735078,830291,317838,757961,253170
3501-4000708000 üstü1838270,033043,819463,758686,253458,75
4001 ve üstü840000'i aşmayanlar1957415,043053,825498,75114604445
4001 ve üstü840000 üstü2062633,846969,027817,512501,25

4851,25

Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

Elektrikli araçlarda MTV  
Motor gücü(kW)Değeri1-3 Yaş4-6 Yaş
70 altı70625'i aşmayan328,4229,1
70 altı70625-123750360,9251,9
70 altı123750 üstü394,1274,7
70-8570625'iaşmayan571,9428,8
70-8570625-123750629,4471,9
70-85123750  üstü686,6514,7
85-105177000'i aşmayan1111,3869,1
85-105177000 üstü1212,8947,5
105-120177000'i aşmayan1750,91348,4
105-120177000 üstü1910,31471,6
120-150221000'i aşmayanlar2626,61906,9
120-150221000 üstü2865,62080,0
150-180442375'i aşmayan3662,23186,3
150-180442375 üstü3995,63475,6
180-210442375'i aşmayan5577,55018,8
180-210442375 üstü6085,05474,7
210-240708000'i aşmayanlar8769,77572,8
210-240708000 üstü9567,58260,9
240 üstü840000'i aşmayanlar14353,810763,4
240 üstü840000 üstü15658,411742,3

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar  https://www.gib.gov.tr/  ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.

E - DEVLET ÜZERİNDEN MTV BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için  https://www.gib.gov.tr/  sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV  taksit ödemelerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetini kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeyebilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) senede iki kez ödenmektedir. Bu tutarın ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Dünya Gazetesi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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