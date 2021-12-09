Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?

Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre artış yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılında yüzde 25 oranında artış yapılmasına karar verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ve vatandaşlar ilk taksiti bu orana göre ödeyecekler. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 MTV ne kadar? sorusunun yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 haberimizde...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

YENİ MTV FİYATLARI, ORANI 2022 | 2022 MTV NE KADAR? | MTV TABLOSU

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıla göre vatandaşlar MTV'yi yüzde 25 oranında artışla ödeyecek.

Söz konusu karar sonrası 109 lira olan en düşük MTV oranı 136,25 liraya yükseldi. 50 bin 107 lira olan en yüksek MTV oranı ise 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Motor silindir hacmi(cm3) Taşıt değeri(TL) Satır no 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üzeri 1300 ve aşağı 70625'i aşmayan 1 1313,8 916,3 512,5 386,25 136,25 1300 ve aşağı 70625-123750 2 1443,8 1007,5 562,5 426,25 150 1300 ve aşağı 123750 üstü 3 1576,3 1098,8 615 465 162,5 1301-1600 70625'iaşmayan 4 2287,5 1715,0 995 703,75 270 1301-1600 70625-123750 5 2517,5 1887,5 1095 771,25 295 1301-1600 123750 üstü 6 2746,3 2058,8 1192,5 842,5 322,5 1601-1800 177000'i aşmayan 7 4445,0 3476,3 2043,75 1247,5 483,75 1601-1800 177000 üstü 8 4851,3 3790,0 2232,5 1362,5 527,5 1801-2000 177000'i aşmayan 9 7003,8 5393,8 3170 1887,5 742,5 1801-2000 177000 üstü 10 7641,3 5886,3 3458,75 2058,75 810 2001-2500 221000'i aşmayanlar 11 10506,3 7627,5 4765 2846,25 1126,25 2001-2500 221000 üstü 12 11462,5 8320,0 5197,5 3106,25 1228,75 2501-3000 442375'i aşmayan 13 14648,8 12745,0 7961,25 4282,5 1570 2501-3000 442375 üstü 14 15982,5 13902,5 8686,25 4672,5 1713,75 3001-3500 442375'i aşmayan 15 22310,0 20075,0 12092,5 6036,25 2211,25 3001-3500 442375 üstü 16 24340,0 21898,8 13191,25 6583,75 2415 3501-4000 708000'i aşmayanlar 17 35078,8 30291,3 17838,75 7961,25 3170 3501-4000 708000 üstü 18 38270,0 33043,8 19463,75 8686,25 3458,75 4001 ve üstü 840000'i aşmayanlar 19 57415,0 43053,8 25498,75 11460 4445 4001 ve üstü 840000 üstü 20 62633,8 46969,0 27817,5 12501,25 4851,25

Elektrikli araçlarda MTV Motor gücü(kW) Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 70 altı 70625'i aşmayan 328,4 229,1 70 altı 70625-123750 360,9 251,9 70 altı 123750 üstü 394,1 274,7 70-85 70625'iaşmayan 571,9 428,8 70-85 70625-123750 629,4 471,9 70-85 123750 üstü 686,6 514,7 85-105 177000'i aşmayan 1111,3 869,1 85-105 177000 üstü 1212,8 947,5 105-120 177000'i aşmayan 1750,9 1348,4 105-120 177000 üstü 1910,3 1471,6 120-150 221000'i aşmayanlar 2626,6 1906,9 120-150 221000 üstü 2865,6 2080,0 150-180 442375'i aşmayan 3662,2 3186,3 150-180 442375 üstü 3995,6 3475,6 180-210 442375'i aşmayan 5577,5 5018,8 180-210 442375 üstü 6085,0 5474,7 210-240 708000'i aşmayanlar 8769,7 7572,8 210-240 708000 üstü 9567,5 8260,9 240 üstü 840000'i aşmayanlar 14353,8 10763,4 240 üstü 840000 üstü 15658,4 11742,3

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar https://www.gib.gov.tr/ ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.

E - DEVLET ÜZERİNDEN MTV BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için https://www.gib.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV taksit ödemelerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetini kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeyebilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) senede iki kez ödenmektedir. Bu tutarın ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Dünya Gazetesi.