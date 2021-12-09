Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 | 2022 MTV ne kadar?
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılındaki artış oranı belirlendi. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 MTV ne kadar? sorusuna yanıt arıyorlar. Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 ve MTV tablosu haberimizde...
Türkiye'de her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre artış yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılında yüzde 25 oranında artış yapılmasına karar verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ve vatandaşlar ilk taksiti bu orana göre ödeyecekler. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 MTV ne kadar? sorusunun yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda Yeni MTV fiyatları, oranı 2022 haberimizde...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.
YENİ MTV FİYATLARI, ORANI 2022 | 2022 MTV NE KADAR? | MTV TABLOSU
2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıla göre vatandaşlar MTV'yi yüzde 25 oranında artışla ödeyecek.
Söz konusu karar sonrası 109 lira olan en düşük MTV oranı 136,25 liraya yükseldi. 50 bin 107 lira olan en yüksek MTV oranı ise 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.
|Motor silindir hacmi(cm3)
|Taşıt değeri(TL)
|Satır no
|1-3 Yaş
|4-6 Yaş
|7-11 Yaş
|12-15 Yaş
|16 ve üzeri
|1300 ve aşağı
|70625'i aşmayan
|1
|1313,8
|916,3
|512,5
|386,25
|136,25
|1300 ve aşağı
|70625-123750
|2
|1443,8
|1007,5
|562,5
|426,25
|150
|1300 ve aşağı
|123750 üstü
|3
|1576,3
|1098,8
|615
|465
|162,5
|1301-1600
|70625'iaşmayan
|4
|2287,5
|1715,0
|995
|703,75
|270
|1301-1600
|70625-123750
|5
|2517,5
|1887,5
|1095
|771,25
|295
|1301-1600
|123750 üstü
|6
|2746,3
|2058,8
|1192,5
|842,5
|322,5
|1601-1800
|177000'i aşmayan
|7
|4445,0
|3476,3
|2043,75
|1247,5
|483,75
|1601-1800
|177000 üstü
|8
|4851,3
|3790,0
|2232,5
|1362,5
|527,5
|1801-2000
|177000'i aşmayan
|9
|7003,8
|5393,8
|3170
|1887,5
|742,5
|1801-2000
|177000 üstü
|10
|7641,3
|5886,3
|3458,75
|2058,75
|810
|2001-2500
|221000'i aşmayanlar
|11
|10506,3
|7627,5
|4765
|2846,25
|1126,25
|2001-2500
|221000 üstü
|12
|11462,5
|8320,0
|5197,5
|3106,25
|1228,75
|2501-3000
|442375'i aşmayan
|13
|14648,8
|12745,0
|7961,25
|4282,5
|1570
|2501-3000
|442375 üstü
|14
|15982,5
|13902,5
|8686,25
|4672,5
|1713,75
|3001-3500
|442375'i aşmayan
|15
|22310,0
|20075,0
|12092,5
|6036,25
|2211,25
|3001-3500
|442375 üstü
|16
|24340,0
|21898,8
|13191,25
|6583,75
|2415
|3501-4000
|708000'i aşmayanlar
|17
|35078,8
|30291,3
|17838,75
|7961,25
|3170
|3501-4000
|708000 üstü
|18
|38270,0
|33043,8
|19463,75
|8686,25
|3458,75
|4001 ve üstü
|840000'i aşmayanlar
|19
|57415,0
|43053,8
|25498,75
|11460
|4445
|4001 ve üstü
|840000 üstü
|20
|62633,8
|46969,0
|27817,5
|12501,25
4851,25
|Elektrikli araçlarda MTV
|Motor gücü(kW)
|Değeri
|1-3 Yaş
|4-6 Yaş
|70 altı
|70625'i aşmayan
|328,4
|229,1
|70 altı
|70625-123750
|360,9
|251,9
|70 altı
|123750 üstü
|394,1
|274,7
|70-85
|70625'iaşmayan
|571,9
|428,8
|70-85
|70625-123750
|629,4
|471,9
|70-85
|123750 üstü
|686,6
|514,7
|85-105
|177000'i aşmayan
|1111,3
|869,1
|85-105
|177000 üstü
|1212,8
|947,5
|105-120
|177000'i aşmayan
|1750,9
|1348,4
|105-120
|177000 üstü
|1910,3
|1471,6
|120-150
|221000'i aşmayanlar
|2626,6
|1906,9
|120-150
|221000 üstü
|2865,6
|2080,0
|150-180
|442375'i aşmayan
|3662,2
|3186,3
|150-180
|442375 üstü
|3995,6
|3475,6
|180-210
|442375'i aşmayan
|5577,5
|5018,8
|180-210
|442375 üstü
|6085,0
|5474,7
|210-240
|708000'i aşmayanlar
|8769,7
|7572,8
|210-240
|708000 üstü
|9567,5
|8260,9
|240 üstü
|840000'i aşmayanlar
|14353,8
|10763,4
|240 üstü
|840000 üstü
|15658,4
|11742,3
MTV NEREYE ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar https://www.gib.gov.tr/ ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.
E - DEVLET ÜZERİNDEN MTV BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için https://www.gib.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
MTV taksit ödemelerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetini kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeyebilirsiniz.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) senede iki kez ödenmektedir. Bu tutarın ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir.
MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?
Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
Kaynak: Bölge Gündem, Dünya Gazetesi.