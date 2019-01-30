Yeni nesil mobil uydu haberleşme sistemleri Satcom Club etkinliğinde tanıtılacak

Mobil uydu haberleşme sistemleri alanında dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenecek Satcom Club Türkiye etkinliğinde tanıtılacak.

Türksat'ın stratejik işbirliği ile düzenlenecek programda Inmarsat uzmanları tarafından Isatphone2, BGAN terminalleri, Inmarsat L-TAC, Global Xpress (GX) uydu haberleşme çözümleri, helikopter ve insansız hava araçlarına uygun haberleşme sistemleri ayrıntılı olarak ele alınacak. Konuyla alakalı Türksat'tan yapılan açıklamada, etkinliğin kapanış oturumunda yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisinin konuşma yapacağı bildirildi.

Kaynak: İHA