Yeni Ngbakoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeni Ngbakoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeni Ngbakoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeni Ngbakoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeni Ngbakoto 23 Ocak 1992 tarihinde Croix şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yeni Atito N'Gbakoto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeni Ngbakoto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Yeni Ngbakoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeni Ngbakoto'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeni Ngbakoto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Yeni_Ngbakoto23

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http://www.instagram.com/yeni_ngbakoto23/

Yeni Ngbakoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeni Ngbakoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yeni Ngbakoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeni Ngbakoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Metz

7 Ağustos 2016 yılında QPR

3 Ocak 2018 yılında Guingamp

1 Şubat 2021 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2022 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Yeni Ngbakoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeni Ngbakoto şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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