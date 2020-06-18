Yeni normal süreçte yol hamlesi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsalda, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, zarar gören ve bozulan alanlarda da iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerde kış aylarında zarar gören alanlar başta olmak üzere 82 mahallenin tamamında gerçekleştirilen çalışmalara hız verdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte tüm birimlerimizle birlikte vitesi yükselterek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir yandan ot biçme ve budama çalışmalarımız sürerken akabinde ekiplerimiz aynı bölgelerde temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Güzel bir uyum yakaladık. Bunu Nazillimizin tamamına yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Yeşil Mahalle 372 Sokak'tayız. Ekiplerimiz burada geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız. Çalışma yapılan yol güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli uyarı işaretlerimi de yerleştirdik" diyerek yol hamlesinin devam ettiğini söyledi.

Hayata geçirdikleri projelerle Nazilli'ye yeni bir soluk getirdiklerini ifade eden Başkan Özcan; "Yaptığımız hiçbir çalışmayı günü kurtarmak için yapmıyoruz. Maddi ve manevi güç harcadığımız alanların kalıcı olması, uzun süre halkımıza hizmet etmesi için büyük bir emek veriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri bugüne kadar yapmış olduğumuz yollar. Bu çalışmalarla da iyi bir örnek teşkil ettiğimizi ve bu anlamda kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Özverili ve disiplinli çalışmalarından dolayı tüm ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA