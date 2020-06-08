Yeni normalleşme haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu da yüzde 27‘ye ulaştı!

Koronavirüsle mücadele sürecinin devam ettiği İstanbul'da normalleşme adımlarının ikinci haftası trafik yoğunluğunda yüzde 27‘ye yaklaşan bir artış görüldü.

Virüs, devlet yetkililerinin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altında alındı. Bu kapsamda 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren “Yeni Normalleşme” dönemi başladı. Başlayan bu dönem ile ülke genelinde 3 aydır yaşanmayan araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

''YENİ NORMALLEŞME'' İKİNCİ HAFTASINDA

Bu sabah saatlerinden itibaren de “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftası başladı. Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde araç trafiği ve vatandaş hareketliliği başladı. Şehrin önemli güzergâhlarından biri olan E-5 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik oluştu. Metrobüs duraklarında vatandaş kalabalığı yaşandı.

Ayrıca sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

Yeni haftanın başlaması ile birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre yoğunluk yüzde 27‘ye ulaştı.