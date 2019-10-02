Yeni öğrenciler üniversiteyi “oryantasyon” ile tanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yeni öğrencilerin üniversiteye daha kolay alışabilmesi maksadıyla "Oryantasyon Günleri" düzenledi.

BUÜ'ye bu yıl kayıt olan yeni öğrenciler, yıllardır tertiplenen "Oryantasyon Günleri" ile üniversitesini iyice tanıma fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, 4 Ekime kadar devam edecek etkinlikte üniversite yaşamı boyunca gerekli olacak tüm bilgilere ulaşabilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından üniversiteye başlayan öğrencilerin yeni hayatlarına daha sürede alışabilmeleri ve gereksinim duydukları bilgilerin en kısa yoldan aktarılması için Oryantasyon Günleri düzenlendi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, öğrencilerle ve personelle tek tek görüşerek isteklerini dinledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin her geçen gün kalite çıtasını daha da yukarılara taşımak için çalıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kılavuz, yeni öğrencilerin de bu kalite yolculuğunda kendilerine önemli katkılar vereceğine inandığını vurguladı. Yapılan yatırımlar ve akademik kadronun iyileştirilmesi sonucunda öğrencilerin üniversiteye olan ilgilerinin her geçen gün artacağının altını çizen Kılavuz; "Önceki yıllarda öğrenci tercihleri ile kıyasladığımızda bu yıl daha fazla tercih edilen bir üniversite olduk. Üniversitemize kayıt yaptıran 12 binden fazla öğrencinin yüzde 60'ı bizi ilk tercihleri arasına yazdı. Yine kayıt yaptıran 5 öğrenciden birisi üniversitemizi birinci tercih olarak yazdı. Bu gelişmeler bizleri mutlu ediyor. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Bu yolculuğumuzda bizlere destek veren tüm akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Kılavuz, etkinliğe katılan tüm öğrencilerle tek tek ilgilendi ve görüşlerini dinledi. 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde öğrenci toplulukları ve hizmet masaları da katılımcılara bilgiler verecek.

Kaynak: İHA