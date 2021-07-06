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Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ve Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından zamlı öğretmen maaşları çokça araştırılmaya başlandı. Enflasyon verileri ile birlikte öğretmen maaşlarında artış yaşandı. Bu kapsamda Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak? soruları gündeme geldi. İşte Yeni öğretmen maaşları 2021..

Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlı öğretmen maaşları ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre  temmuz ayında gelecek zam oranları...

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021

Tüketici fiyatları haziran ayında aylık %1,94 oldu. Yıllık ise yüzde 17,53 oldu. Memurlar temmuzda maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam getirildi. En düşük memur maaşı 4 bin 330 lira oldu.

Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

TEMMUZ 2021 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi. Öğretmenlerin maaşları da 6.074 liradan 6.553 TL'ye çıktı.

Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Öğretmenlerin zamlı maaşlarını ne zaman alacağı henüz bilinmiyor.

Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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