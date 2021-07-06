Yeni öğretmen maaşları 2021: Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak?

Temmuz 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen zamlı maaşı ne zaman alacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlı öğretmen maaşları ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre temmuz ayında gelecek zam oranları...

YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021

Tüketici fiyatları haziran ayında aylık %1,94 oldu. Yıllık ise yüzde 17,53 oldu. Memurlar temmuzda maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam getirildi. En düşük memur maaşı 4 bin 330 lira oldu.

TEMMUZ 2021 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi. Öğretmenlerin maaşları da 6.074 liradan 6.553 TL'ye çıktı.

ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Öğretmenlerin zamlı maaşlarını ne zaman alacağı henüz bilinmiyor.