Yeni Orduspor 2 - 3 Pazarspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Yeni Orduspor, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Yeni Orduspor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Yeni Orduspor ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Yeni Orduspor sahasında Pazarspor ile 24.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yeni Orduspor - Pazarspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.02.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yeni Orduspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Pazarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|23
|12
|6
|5
|37
|26
|42
|11
|2
|Esenler Erokspor
|23
|10
|10
|3
|38
|23
|40
|15
|3
|Altındağ Belediyespor
|23
|10
|9
|4
|28
|18
|39
|10
|4
|Kızılcabölükspor
|23
|10
|8
|5
|48
|28
|38
|20
|5
|Çatalcaspor
|23
|10
|7
|6
|28
|27
|37
|1
|6
|Düzcespor
|23
|10
|6
|7
|26
|20
|36
|6
|7
|Van BBSK
|23
|8
|11
|4
|30
|20
|35
|10
|8
|Sultanbeyli Belediyespor
|23
|8
|8
|7
|25
|25
|32
|0
|9
|Osmaniyespor FK
|23
|8
|7
|8
|27
|26
|31
|1
|10
|Yeni Orduspor
|23
|8
|6
|9
|34
|27
|30
|7
|11
|Karşıyaka
|23
|7
|9
|7
|25
|28
|30
|-3
|12
|Ofspor
|23
|7
|8
|8
|23
|26
|29
|-3
|13
|Elaziz Belediyespor
|23
|6
|10
|7
|20
|33
|28
|-13
|14
|Pazarspor
|23
|6
|8
|9
|23
|29
|26
|-6
|15
|Alibeyköyspor
|23
|6
|6
|11
|26
|32
|24
|-6
|16
|Adıyaman 1954 SK
|23
|5
|8
|10
|23
|35
|23
|-12
|17
|Kemerspor 2003
|23
|5
|5
|13
|19
|37
|20
|-18
|18
|Bergama Belediyespor
|23
|2
|6
|15
|19
|39
|12
|-20
Fikstür
|23.02.2019
|Sultanbeyli Belediyespor
|1-0
|Osmaniyespor FK
|24.02.2019
|Elaziz Belediyespor
|0-3
|Kızılcabölükspor
|24.02.2019
|Van BBSK
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|24.02.2019
|Çatalcaspor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|24.02.2019
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Ofspor
|24.02.2019
|Yeni Orduspor
|2-3
|Pazarspor
|24.02.2019
|Kemerspor 2003
|0-1
|Erokspor
|24.02.2019
|Karşıyaka
|2-0
|Kırşehir Belediyespor
|24.02.2019
|Düzcespor
|1-0
|Alibeyköy
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