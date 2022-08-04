Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? Bayram Ali Ersoy biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre görevden alınan ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün yerine yeni başkan olarak Bayram Ali Ersoy'un atanması sonrası, yeni başkanın kim olduğuna dair sorular merak edildi. Peki Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? İşte Bayram Ali Ersoy'un biyografisi...

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Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? Bayram Ali Ersoy biyografisi...

KPSS soruları ile ilgili skandalların yayılması üzerine tepki çeken ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulan kararla görevden alınmıştı. Dün gece itibarıyla yeni atama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ÖSYM Başkanı olarak Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u atadı. Peki Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? İşte merak edilen Bayram Ali Ersoy biyografisi...

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması sonrası yerine atanan yeni başkandır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla göreve gelmiştir.

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? Bayram Ali Ersoy biyografisi...

NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NE PROFESÖRÜ ? BAYRAM ALİ ERSOY BİYOGRAFİSİ...

Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ispartalıdır. İstanbul Bayrampaşa'da 1974 yılında doğmuştur. ODTÜ Matemetik Öğretmenliği bölümü 1996 mezunudur. 1999 yılında Yüksek Lisans, 2002 yılında Doktorasını tamamlamış, 2012 doçent unvanı almıştır. 2017 senesinde ise profesör olmuştur.

Italian Journal of Pure and Applied Mathematics isimli bilimsel makale dergisinde değerlendir kurul üyesi olarak 2017'den bu yana görev almaktadır. Matematik bilimleriyle alakalı ulusal ve uluslararası pek çok makalesi ve kitabı vardır.

Evlidir ve 2 çocuğu vardır. ESAM İstanbul temsilciği görevini yürüten Ersoy, yeni ÖSYM Başkanı olarak hizmet verecektir.

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir ? Nereli, kaç yaşında, ne profesörü ? Bayram Ali Ersoy biyografisi...

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