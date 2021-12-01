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Yeni Pfizer-BioNTech araştırmasında çarpıcı sonuç! Cinsiyet ve yaşın ne kadar etkili olduğu belirlendi! İşte en yüksek antikor düzeyi olan grup!

Antikorların yaygınlığı üzerine yapılan yeni bir çalışmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısından sonra oluşan COVID-19 antikorunun kadınlarda ve çocuklarda, erkeklere göre daha yüksek oranda üretildiği belirlendi.

Yeni Pfizer-BioNTech araştırmasında çarpıcı sonuç! Cinsiyet ve yaşın ne kadar etkili olduğu belirlendi! İşte en yüksek antikor düzeyi olan grup!

Yeni yapılan bir çalışma, iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra cinsiyetin ve yaşın antikor düzeyleri üzerinde ne kadar güçlü olduğunu belirlediğini ortaya koydu.

Yeni Pfizer-BioNTech araştırmasında çarpıcı sonuç! İşte en yüksek antikor düzeyi olan grup!

KADINLARDA VE ÇOCUKLARDAKİ ANTİKOR DÜZEYLERİ DAHA YÜKSEK

Uzmanlar, COVID-19 aşısı olan kadınlar ve çocuklarda, erkekler ve 65 yaş üstü bireylere göre daha yüksek antikor olduğunu bildirdi. 65 yaşın altındaki kişilerde eşiğin üzerindekilere göre iki kattan fazla antikor seviyesine sahip olduklarını ifade edildi. Antikorların yaygınlık üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen çalışma, aynı zamanda yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 düştüğünü gösterdi.

Yeni Pfizer-BioNTech araştırmasında çarpıcı sonuç! İşte en yüksek antikor düzeyi olan grup!

"ANTİKOR SEVİYELERİ YAŞ VE CİNSİYETTEN BAĞIMSIZ OLARAK TÜM İNSANLARDA HIZLA DÜŞÜYOR"

Araştırmayı yürüten bilim insanı Brandon Michael Henry, yaptığı açıklamada "Antikor seviyeleri, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm insanlarda hızla düşmektedir. Çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya ve COVID-19 ölümlerini önlemeye devam edebilmemiz için antikor seviyelerini yüksek tutmalıyız. Bu da tüm yetişkinler için güçlendirici aşıların önemli olacağına dair ek kanıtlar sağlıyor" dedi.

Yeni Pfizer-BioNTech araştırmasında çarpıcı sonuç! İşte en yüksek antikor düzeyi olan grup!​​​​​​​

Bulgular, İtalya'da yaşları 21 ile 75 arasında değişen ve iki doz aşı olan 787 sağlık çalışanından oluşan bir gruba dayanıyor. Araştırmacılar, katılımcıların aşılanmadan önce ve ikinci dozdan bir, üç ve altı ay sonra antikor düzeylerini ölçtüler. Araştırma ekibi, cinsiyetler arasında gösterilen farkın vücuttaki hormonlardan, özellikle de erkeklerdeki testosterondan kaynaklandığını teorize etti.

Basın açıklamasına göre, testosteron doğal olarak bağışıklık sistemini baskılarken, kadınlarda daha yüksek olan östrojen bağışıklık tepkilerini güçlendiriyor.

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