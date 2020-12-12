Yeni projesini duyuran Aleyna Tilki, paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü!

Sosyal medya hesabı instagram üzerinden "Sürpriz geliyor" notuyla Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen de yayınlanacak diziden set fotoğrafları paylaşan Aleyna Tilki'ye takipçilerinden çokça yorum ve beğen geldi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile genç popçu Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacak dizi için partner oldu. Dizide liseli bir kızı canlandıracak olan Aleyna, setten ilk pozları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KİMİ BEĞENDİ, KİMİ GEREKSİZ BULDU

2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sürpriz geliyor" notuyla set fotoğraflarını paylaşan Aleyna Tilki, kostümüyle takipçilerini ikiye böldü. Şarkıcının takipçilerinin bir kısmı eteği gereksiz kısa bulurken bir kısım da şarkıcıya çok yakıştığını ve yeni onu izlemek için merakla beklediklerini söyledi.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan pozları...