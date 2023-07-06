Yeni rakamları duyan emekliler sevinçten çıldıracak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat

Emekliler bu yıl bayram üstüne bayram yaşıyor! Üçlü zam paketi gelecek. İşte detaylar...

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Yeni rakamları duyan emekliler sevinçten çıldıracak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat

Emeklilere temmuz ayında üçlü bir zam yapılması planlanıyor. Zam, kademeli artış, refah payı ve enflasyon zammı unsurlarını içerecek. En düşük emekli aylığı olanlar yine aynı maaşı alacaklar, ancak diğer emeklilere farklı oranlarda zam yapılacak. Bu zam, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maaşlarının enflasyona uyum sağlaması amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

zam oranları

Emeklilerin heyecanla beklediği temmuz ayı zammıyla ilgili beklentiler yükseliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, temmuz ayında gerçekleştirilecek üçlü zam, emeklilerin maaşlarında iyileşme ve enflasyonla mücadele adına umut verici bir adım olacak. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı gibi unsurların bir araya gelmesi, emeklilerin ekonomik durumlarının güçlenmesini hedefliyor. Bu zam sayesinde, emekli maaşları daha adil ve yaşam maliyetlerine daha iyi uyum sağlayacak, böylece emeklilerin geleceği daha güvence altına alınmış olacak.

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