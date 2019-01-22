Yeni rektöre tebrik ziyaretleri sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Rektör Çelik'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çelik ise her iki kurumun GAP'ın başkenti Şanlıurfa'ya yakışacak bir üniversite vizyonu için koordineli çalışması gerektiğini belirterek, özellikle Osmanbey Kampüsü'nü 24 saat yaşanılır kılmak adına yapılması planlanan çalışmalara destek olmasını istedi.

Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan ziyaret

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik aynı gün Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile görüştü. Rektör Çelik'i ziyaret eden Emniyet Müdürü Tipioğlu, Rektör Çelik'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA