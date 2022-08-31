Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu: "Gülşen ajan olabilir mi? Amerika’nın şarkıcı Gülşen’e verdiği tam destek hayli manidar!”

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu köşe yazasında, birkaç ay önce vermiş olduğu bir konserde, imam hatip öğrencilerine yönelik söylemleri nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında hakkında hukuki işlem başlatılıp tutuklanan, ardından tutukluluğu ev hapsine çevrilen sanatçı Gülşen için çarpıcı ifadeler kullandı.

"AJAN OLABİLİR Mİ?"

Bülent Orakoğlu, “Milyonlarca İmam Hatipli’ye hakaret eden şarkıcı Gülşen ajan olabilir mi?” başlığını verdiği köşe yazısında “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı ‘Gülşen’e sahip çıkan hadsiz ve küstah açıklaması karşısında kendi kendime olabilir mi sorusunu sorarak köşe yazıma bu başlığı attım” ifadelerine yer verdi.

Yazısına devam eden Orakoğlu, “Ayrıca 'Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence almaya çağırıyoruz' açıklaması Amerika’nın Türkiye’nin yargısı ve içişlerine açık bir müdahale anlamındadır.

Sanat dünyası içinde son aylarda Fazlı Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbahar, Cem Yılmaz Tarkan, Sedef Kabaş ve son olarak Gülşen’in mevcut iktidar ve devlet büyükleri aleyhinde tenkit sınırlarını aşan hakaretamiz açıklamaları Türkiye gibi darbe ve teröre hedef olan bir ülkede kabul edilemez sanırım. Diğer taraftan Türkiye’deki yasal veya illegal derin yapılarca veya yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olması kuvvetle muhtemeldir. Şüphesiz ki bu ilişkiler çok gizli kripto kategorisindedir. Kolay kolay ortaya çıkmaz veya çıkarılamazlarsa da istihbarat birimlerimizin şarkıcı Gülşen olayının arka perdesini tüm yönleri ile araştırmaları ülke güvenliği ve barışı açısından elzemdir.” şeklinde yazdı.

Ayrıca Orakoğlu,"Amerika’nın şarkıcı Gülşen’e verdiği tam destek hayli manidar!!!” şeklinde ifadelere de yer verdi.