Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?

Türkiye'de gençlerin birçoğu yüksek enflasyon ve gelecek kaygıları nedeniyle ülkeden ayrılıyor. Özellikle ülkeyi terk eden gençler ve doktor sayısındaki artış dikkat çekerken Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma değindi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?

Yusuf Kaplan paylaşımında, "Türkiye’deki 18-25 yaş kuşağının % 70'i ülkeyi terk etmek istiyor. Bu oran zeki çocuklarda % 95‘ten fazla bir rakam olarak karşımıza çıkıyor! Sizce de ürkütücü değil mi? Nedir bu, peki? Bu ülkenin intiharıdır!" ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNİ SEVEN EN ZOR ŞARTLARDA BİLE ÜLKESİNİ TERK ETMEZ"

Paylaşımına gelen yorumlar sonrası düşüncelerini aktarmaya devam eden Kaplan," Ülkesini seven insan, en zor şartlarda bile ülkesini terk etmez, ülkenin o zorluklardan çıkması için mücadele eder. Tweete yapılan yorumlar bu ülkenin insanının celladına aşık edildiğini, fiilen işgal edilemeyen bu ülkenin zihnen işgal altında olduğunu gösteriyor! Asıl felâket bu!" dedi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?

"ÜLKEYİ BU HALE GETİREN ÇAĞDIŞI ZİHNİYETİ SORGULUYORUM"

Ülkeyi terk eden gençler yerine ülkeyi bu duruma getirenleri sorguladığını dile getiren Kaplan, "Burada gençleri değil, ülkeyi bu hale getiren 2 asırlık çarpık ve çağdışı zihniyeti sorguluyorum. Ülkeye tepeden köksüz, sığ 1 kimlik dayatan, Kendini de, Batı’yı da tanımayan, umutsuz ve ufuksuz kuşaklar yetiştiren, mankurtlaştırıcı eğitim, kültür, medya rejimini sorguluyorum." diye yazdı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?

"EKONOMİ, ADALET VE EĞİTİMDE BÜYÜK SORUNLARIMIZ VAR"

Türkiye'nin sorunları olduğunun altını çizen Kaplan şunları kaydetti:

"Ekonomi, adalet ve eğitimde büyük sorunlarımız var. Zor zamanlar yeniden kurulma anlarıdır. Yılmayacağız. Asırlık nefes alacağız: Hem bu deveyi güdeceğiz hem bu diyardan gitmeyeceğiz ve bu ülkeyi leş kargalarına yem etmeyeceğiz! Bu ülke Nuh'un gemisi, insanlığın son adasıdır."

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