Yeni sezon fragmanı tepki çekmişti Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurunda bulundular!

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalında gündeme dair yorumlar yapmasıyla tanınıyor. Yeni sezon için çektiği tanıtım fragmanını yayınlamasıyla gündeme gelen Oğuzhan Uğur sosyal medyada oldukça tepki almıştı. Tepkilerin hedefi haline gelen Oğuzhan Uğur, “Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki, ‘din düşmanlığı’ olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata” açıklamasında bulundu.

İNSANLIK SUÇU İDDİASI

Tepkilere neden olan videonun ardından bir grup, Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre, Oğuzhan Uğur'un insanlık suçu işlediği iddia edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurusu yapılmasının ardından basın açıklaması yapan Hasret Yıldırım adlı kişi, Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklama ile özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlediğini söyleyerek, “Videodaki kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam’ı teslim etmektedir” dedi.

"ALENEN IRKÇILIK"

Müslümanların videoda aciz, muhtaç, ellerinde silahlı ve sapık bir şekilde gösterildiğini iddia eden Yıldırım, “Biz bundan sonra bu işi öğrendik. Bundan sonra kanuni haklarımızı kanun çerçevesinde sizden hesap soracağız ve siz bu hesabı vereceksiniz” dedi. Oğuzhan Uğur’un ırkçılık yaptığını belirten Yıldırım, “Her yaptığınız rezillikte bunun adı fikir hürriyeti oluyor. Ancak sizin yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.