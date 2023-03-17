Yeni sezon için çiçeklerini açan, kayısı ağaçları muhteşem görüntüleri ile büyüledi

Baharın gelmesiyle havaların ısınmasıyla bir çok meyve çiçek açmaya ve muhteşem görüntüler oluşturmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90'nını karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde ağaçlar çiçeklenerek beyaz gelinliğini giyerek muhteşem görüntüler oluşturdu, görenleri hayran bıraktı.

MERSİN'DE HERYIL 200 BİN TONDAN FAZLA KAYISI ÜRETİLİYOR

Türkiye'nin tarım şehirlerden Mersin'de her yıl 200 bin tondan fazla kayısı da üretiliyor. Ülkenin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Mut ilçesi ise en önemli üretim noktası. Her yıl ürettiği kayısıların yüzde 60'ını Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat eden ilçede havaların ısınmasıyla kayısı ağaçları çiçek açtı. Kayısı ağaçlarının beyaz gelinliğini giymişçesine çiçek açması seyirlik görüntü oluşturdu. Üreticilerden Birol Ay, havaların sıcak gitmesinden dolayı kayısı ağacının şuan çiçek açmasının normal olduğunu söyledi.

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GELİNLİK GİBİ SÜSLENEN KAYISI AĞAÇLARI BÜYÜLEDİ

Kayısı ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahiplerinden Mustafa Yıldız ise, "Havaların mevsim boyunca sıcak gitmesinden dolayı kayısı ağaçları çiçek açtı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse kayısı erken meyve verir. Bundan sonra soğuk ve don olmazsa hasat erken olur. Soğuk da olursa meyve zarar görebilir" dedi.

KAYIS AĞAÇLARINDA BEKLENENDEN DAHA ÇOK ÇİÇEK VAR

Mut İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü yetkilileri de, "Bu yıl mevsim boyunca havalar sıcak gitti. Kayısı ağaçlarında beklenenden daha çok çiçek var. İlçede 80 bin dekar kayısı bahçesi var. Türkiye'de sofralık kayısıda ilk hasat Mut ilçesinde olup 200 bin ton rekolte ve 80 bin ton da ihracat beklentisi var"diyerek çiftçilerin çiçek gözlerini koruma ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapmasını istedi.

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