Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Okulların açılmasına sayılı günler kala ayakkabıcılarda okul çantasını ve valiz tamiri yoğunluğu yaşanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Okulların açılmasına sayılı günler kala ayakkabıcılarda okul çantasını ve valiz tamiri yoğunluğu yaşanıyor. Yoğun mesai harcayan tamirciler günde yaklaşık 10 çanta ve valizin tamirini tamamlıyor.

Samsun'da okul çantalarının bozulan fermuar ve yırtılan yerlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, ayakkabı tamircilerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. İlkadım ilçesi Kaptanağa Sokak üzerinde bulunan pasajdaki ayakkabı tamircileri özellikle okulların açılmasına sayılı günler kala harıl harıl çalışıyor.

"Geçen seneye göre bu sene daha yoğunluk var"

23 yıldır ayakkabı tamiri yapan Turgut Dursun, "Okulun açılmasında az bir zamanda kaldı. Okul çantası tamiratında yoğunluğumuz var. Önümüzdeki hafta okulların açılması akabinde üniversitelerin açılmasıyla birlikte yoğunluğumuz devam etmektedir. Okul çantalarında 50 ile 100 TL arasında fermuar ve iç astar değişimlerini yapıyoruz. Çocukların ayrıca spor ayakkabılarının tamiri ise 50 ile 150 TL arasında değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak ürünlerin pahalanmasıyla beraber geçen seneye göre bu sene daha yoğunluk var. Üniversitelerin açılmasına az zaman kala da ekstra bir valiz tamiri yoğunluğumuz var" dedi.

Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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