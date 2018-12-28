Yeni Şire Pazarı için çalışmalara başlanıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek Malatya'ya yakışır bir Şire Pazarı yapılması için talimat verdiğini söyledi.

AK Parti esi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Burada konuşan Şire Pazarı esnaflarından İdris Payza, "Başkanımız her kapısını çaldığımızda, kapıyı beklememize gerek bırakmadan her şeyi seferber etti. Çıktığı kutlu yolda da kendisine başarılar diliyoruz. Büyükşehirde de aynı özveriyi göstereceğine inanıyoruz. Başkanımızdaki tek temennimiz, Yeni Şire Pazarı'nın da inşallah kendisine nasip olacağını, çok daha fiziki yerlerde ağırlayacağımıza inanıyorum ve başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya için Şire Pazarı'nın önemine dikkat çekerek, "Şire Pazarı bizim için de, Malatya'mız için de, ülkemiz içinde, dünya içinde önemli bir pazardır. Eğer biz kuru kaysının yüzde 80'ini Malatya'da üretiliyorsa bu dünya markasıdır. Buradaki insanlar birbirleri ile kaynaşma ve dayanışma içerisinde olacak. Neme lazım içerisinde olmayacak. Bunun üzerinde özellikle duracağım. Bu konuda bu düzeni bozan hiç kimseye de müsamaha etmeyeceğiz. Herkes Malatya ortak paydası içerisinde, Malatya'nın daha ileriye gitmesi için el birliği ile gayret göstereceğiz. Birbirimizi seveceğiz, kırmayacağız, dökmeyeceğiz ve birbirimize saygı göstereceğiz. Burada Şire Pazarı yönetimi küskünler, dargınlar varsa onları barıştıracak. Ehli hukuk dediğimiz hakem ve aksakallılık görevini yerine getirecek. Malatya'da en büyük projeniz nedir dediklerinde "Mahallelilik Projesi" dedik. Malatya'nın en büyük problemi sosyal entegrasyon problemidir. Barışın, sevginin ve saygının olduğu bir ortam. Biz Allah'ın izni ile bunu yapacağız. Esnafımız burada kalacak, işadamımız burada kalacak, ihracatçımız burada kalacak ve vergi defterleri burada olacak, kendileri dışarı gitmeyecek ve üretim burada olacak. Malatya ve Malatya halkı zenginleşecek ve o zenginliğin nimetlerinden bütün Malatya'da yaşayan herkes nasibini alacak"şeklinde konuştu.

Malatya'ya yeni bir Şire Pazarı yapılması için talimat verdiğini belirten Başkan Gürkan, "Talimatı verdim. Güzel bir yer yapılsın. Yani yazıhanesi ile sosyal tesisi ile. Dışarıdan gelen bir adam Şire Pazarı'nı rahatlıkla gezmeli. Silkelenmemiz lazım. Biz kendi doğrularımızla, kendi gerçeklerimizle yüzleşmediğimiz zaman, doğru yolu bulma şansımız yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti esi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle'de, Malatya'nın yetiştirdiği insanlara dikkat çekerek, "Malatya'ya çok geldim. Ancak açık konuşuyorum, net söylüyorum, muhabbet bağlılık, dostluk ve kardeşliği en güzeli ve en nadidesini bu sabah gördüm. Dün bir yerde bir çınar ağacı gördüm Battalgazi'de. Ömrü çok uzun, 600-700 yıllık bir çınar ağacı. Kuruyan dalları hemen kökünden yenisi bitiyor, o uzadıkça uzuyor, diğer taraftan büyüyen fidanları her tarafı dolduruyor. Çınar ağacının uzun ömürlü olması, çınar ağaçlarının köklerinin toprağın ta derinliğine inmesinden kaynaklanır. İnsanlarda Çınar ağacı gibidir. Köküne bağlı olur, tarihine bağlı olur, geçmişini unutmaz, milli ve manevi değerlerini korursa adeta çınar ağacı gibi büyür de büyür. Uzun ömürde devam eder gider. Malatya Türkiye'de bunun en güzel örneklerinden birisi. Malatya dediğin zaman akla her zaman o değişik anılar ve hikmetler yüklenir. İstiklal savaşımızın başkomutanlarından canı pahasına cephelerde savaşan İsmet İnönü bu topraklarda çıkan değerli bir komutandır. Merhum Turgut Özal bu topraklardan çıkan değerli insandır. Hüsnü Doğan, Recai Kutan saymakla bitiremediğimiz kadar insanlar bu bereketli topraklardan çıkmış ülkemize katkıları olmuştur. Merhum Hasan Celal Güzel'de buradan geçmiştir" dedi.

Başkan Gürkan'ın Malatya için bir şans olduğunu belirten Gülle, "Dün sayın başkanımız ile buradan geçtik. Ve bana dedi ki, "Allah nasip ederse başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yapacağım işlerden bir tanesi, Şire Pazarı'nı, Şire Pazarı'na yakışır bir şekilde ele alacağım. Yeniden yapacağım" dedi. Selahattin başkanla ben yaklaşık 35 senedir tanırım. Malatyalı kardeşlerim, açık söylüyorum, Büyükşehir Belediye Başkanı adayınızın Selahattin Gürkan beyin olması en güzel andır ve şanstır. Bunun kıymetini bileceğinizden eminim. Burada parti önemli değil. Hangi partiden olursa olsun. Ancak ortak verilen kararlarda yekvücut olmak boynumuzun borcudur. Bu seçimlerde Malatya'mız tek vücut olacak, elbirliği ile gönül birliği ile, Türkiye'de ülkemizin geneline örnek olacak en yüksek oyla Selahattin başkanı seçin. Bunu yaparsanız Malatya daha çok kazanacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA