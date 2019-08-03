Yeni teşvikler anlatıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sivaslı sanayicilerin teşviklerden üst düzeyde istifade edebilmeleri amacıyla "Teşvik Yasası ve Yeni Uygulamalar" konulu program düzenlendi.

STSO konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, İl protokolü, STSO Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Tabi bu tür toplantılar sürekli yapılamıyor ama Sivas'a kendisinin gelmesi genel müdürümüzün bizzat kendisinin bizlere bilgi vermesi çok güzel. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz teşvikle alakalı valimizle, belediye başkanımızla sürekli bununla ilgili istişare yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde göreve geldiğimiz süre içerisinde teşvik kapsamını Sivas'ta hak ettiği yerde olmadığını hep savunduk. Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz başlamıştır. Cumhurbaşkanımız nezdindede bilgiler verildi. Cumhurbaşkanımız, Sivas'a geldiği zaman Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin özel teşvike alınmasının müjdesini vermişti. Tabi ki Demirağ OSB bizim için çok önemli. Ama mevcuttaki organize sanayimizde çok önemli. Sonuçta oradaki yatırımcı arkadaşlarımızın da bir şekilde önünün açılması lazım veya yeni gelecek yatırımcılarında önünün açılması lazım. Bununla ilgilide yine girişimlerimiz devam ediyor ama tabi devletinde kendine göre politikaları var biliyorsunuz. 13-14 tane il var, bu seviyede ama biz Sivas olarak en azami şekilde bu işten yararlanacağımızı takip ediyoruz. Demirağ OSB'nin en kısa zamanda Teşvik kapsamına alındığının açıklanmasını dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sivil toplum örgütleriyle, siyasetçileriyle iyi bir güç birliğiyle Sivas'ta temelde istihdamla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bizim hayalimiz ve uygulama aşamasında olan Demirağ OSB'yi bünyemize kazandırmak ve oraya da zamanın, çağın gereksinimine uygun bir şekilde iyi bir teşvikten faydalanarak bir noktaya getirebilmektir" şeklinde konuştu.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin'in yaptığı sunumda devletin teşvik politikası, neden bu sistem devlet için önemli, hangi alanlarda teşvik var gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

Program soru cevap kısmının ardından STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Şahin'e plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA