Yeni transfer Mohamed Elneny maçı locada izledi

Beşiktaş'ın bugün Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Çaykur Rizspor maçını locadan takip etti.

Siyah-beyazlıların, İngiltere'nin Arsenal takımında transfer ettiği Elneny, Çaykur Rizspor maçını stattan takip etti. Beşiktaş Park'ta kulübün locasında Umut Güner ile maçı takip eden Elneny'e, siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA