Yeni transfer Mohamed Elneny maçı locada izledi
Beşiktaş'ın bugün Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Çaykur Rizspor maçını locadan takip etti.
Beşiktaş'ın bugün Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Çaykur Rizspor maçını locadan takip etti.
Siyah-beyazlıların, İngiltere'nin Arsenal takımında transfer ettiği Elneny, Çaykur Rizspor maçını stattan takip etti. Beşiktaş Park'ta kulübün locasında Umut Güner ile maçı takip eden Elneny'e, siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: İHA
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