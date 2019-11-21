Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. Bu bedel, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 oranında alınacak.

Kabul edilen kanun ile Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.

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