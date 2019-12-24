Yeni vergi sistemine ilişkin dikkat çeken sözler: Bu tuzağı AK Parti’ye kim kurdu?

Gazeteci Resul Kurt “Değerli Konut Vergisi ve itiraz yolları” başlıklı yazısında çarpıcı satırlara imza attı.

Resul Kurt, Star Gazetesi'nde yayımlanan bugünkü yazısında gayrimenkul sektörüne bir darbe daha vurulduğunu kaydetti.

'HAKKANİYETE VE VİCDANLARA UYMUYOR'

Kurt; "Özellikle gayrimenkul değerleri ekonomik gelişmelere göre değişmekle birlikte ayrıca son yıllarda bırakın artmayı, düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu ortamda böyle bir yasal düzenleme yapılması hem gereksiz, hem hakkaniyete ve vicdanlara uymamakta ve hem de ciddi anayasaya aykırılık itirazları vardır. Bu yasa tasarısı ile 200 binin üzerinde kişi devletle mahkemelik olacağı gibi, zaten zor günler geçiren gereksiz yere gayrimenkul sektörüne bir darbe daha vuruluyor. " ifadelerini kullandı.

RESUL KURT: BU TUZAĞI AK PARTİ'YE KİM KURDU?

Yazısının devamında mülk sahipleri için itiraz yollarını anlatan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

İdari yoldan itiraza çözüm bulunmaması durumunda , Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açılması gerekiyor. İhtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davada veya tebligat veya itirazın reddi üzerine açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmalıdır. Esasen sorulması gereken soru şu: Bu tuzağı Ak Parti’ye kim kurdu?