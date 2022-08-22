Yeni virüs alarmı! Daha Covid-19, Maymun Çiçeği bitmemişken bir de "Domates Gribi" çıktı!

Virüsle ilgili ilk vaka, 6 Mayıs'ta Hindistan'da görülmüştü. Bu güne kadar 5 yaşından küçük 82 çocukta tanı konulan "Domates Gribi"nin 10 yaşından küçük 26 çocuğa daha bulaşmış olma ihtimali düşünülüyor. Virüs ülkenin Kollam bölgesinde ve yakındaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde tespit edildi.

PEKİ NEDİR BU "DOMATES GRİBİ"?

Bir diğer adı "Domates Ateşi" olan bu virüs henüz tanımlanamamıştır. Virüsün kaynağı da henüz tespit edilememiştir. Koronavirüsle benzer belirtileri gösteren grip, şu ana kadar yalnızca 1-9 yaşları arasındaki çocuklarda görüldü. Uzmanlar, yetişkinlerin bağışıklıklarının virüsten korunmak için dayanıklı olduğu görüşünde.

SEMPTOMLARI NELERDİR

İlk belirtilerden biri, vücutta domates büyüklüğünde kızarıklıklar olmasıdır. Bazı vakalarda kızarıklıklar çıban gibi yaralara dönüşebilir.

Kızarıklıkları yüksek ateş, vücut ağrısı, eklem şişliği, kızarıklık, ağızda tahriş, yorgunluk, ellerde, dizlerde, kalçada renk değişikliği semptomları takip etmektedir. Karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma da virüsün belirtileri arasındadır.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hızla yayılan virüsle ilgili henüz sistematik bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Vakaların bol sıvı tüketmeleri, vücutlarında oluşan kızarık yaraları kaşımamaları, başkalarına bulaştırmamak adına izole olmaları tavsiye edilmektedir. Hastalar beden ve çevresinin temizliğine özen göstermelidir, bolca dinlenmesi gerekmektedir.

Hastalık temas yoluyla bulaşmaktadır.