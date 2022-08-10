Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...

Bilim adamları, Çin'de yayılan yeni bir virüs tanımladıklarını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...

Bilim adamları, Çin merkezli bir virüs daha saptadığını duyurdu. Ülkede virüslü vaka sayısının hızla artması endişelendiriyor. İlk olarak 2018 yılında keşfedilen virüsün ilk önce ne olduğu tanımlanamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda çalışmalara başlayan bilim adamları, virüsün henipavirüs (LayV) olduğunu saptadı.

Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...

HAYVANDAN İNSANA BULAŞIYOR

Bilim adamları, virüsün muhtemelen hayvandan insana aktarıldığını tahmin ediyor. Henüz virüs kaynaklı ölüm olmasa da vaka sayısının artması endişeyi artırıyor. Takip altına alınan vakalara göre 262 fareye virüs testi yapıldı. Farelerin pek çoğunda virüse rastlandı.

İnsan vakalarında görülen belirtiler; yüksek ateş, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi belirtiler oluyor. Virüsün hayvandan insana bulaştığı tahmin ediliyor. Henüz bir ölüm gerçekleşmediği için virüsün tehlikesi hakkında bir fikir sunulmadı. Ayrıca henüz virüsün insandan insana bulaşı gerçekleştirip gerçekleştirmediği de bilinmemekte.

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