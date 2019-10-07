Yeni WhatsApp güncellemesi: 16 MB’tan 100 MB’a çıkıyor

Daha önce WhatsApp ‘ta bir dosya, mesaj ya da fotoğraf göndermek isteyen bir kişi , 16 MB’a kadar gönderebiliyordu. WhatsApp, daha önce 16 MB seviyesinde olan dosya gönderme kotasına düzenleme getirdi ve 100 MB ‘a kadar dosya göndermenin önünün açıldığına yer verildi. Artık WhatsApp ‘ta mesaj, dosya belge ya da fotoğraf göndermek isteyen bir kişi , 100 MB’a kadar bu gönderileri iletebilecek.