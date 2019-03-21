Yeni yapılanmada kod adı kullanan FETÖ’cülere operasyon

Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların yeni yapılanmada kod adı kullandıkları ortaya çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Aralarında firari FETÖ şüphelileri ile kamu görevlerinden ihraç edilen şahıslar ile örgütün yeni yapılanmasında görev alan zanlıların yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan, alınan bilgilerde örgüt üyelerinin yakalanmamak için kod adlarını kullandıkları da öğrenildi.

Kaynak: İHA