Yeni yerleşim alanlarına altyapı hizmeti

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürü ekipleri Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'ta ki yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon ana hatlarını oluşturmak üzere çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmalarla ilgili açıklamasında alt yapı hizmetleri kapsamında yeni binaların kanalizasyon ihtiyaçlarını da hızla karşıladıklarını ve talepler üzerine Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'ta da yeni bir hat oluşturduklarını söyledi.

Akın açıklamasında "Akın açıklamasında, "Belediye olarak alt yapı hizmetlerimizle, mahallelerimizde oluşan yeni yerleşim alanlarının gereksinimlerini de süratle karşılamaya devam ediyoruz. Şu an ekiplerimiz belediyemize yapılan bir talebi daha karşılamak üzere çalışmalara başladı. Bu çalışma kapsamında Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'ta ki yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon ana hatlarını oluşturuyoruz. Çalışmalarımız bu noktadan sonra talep ve ihtiyaçlar çerçevesinde diğer mahallelerimizde de devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA