2021 senesi birçok insan için zorluklarla geçti. Küresel çapta yaşanan krizler bu yılı zorlu hale getirse de 2022'e girerken umut ışığı hiç sönmeyenlere, zorlu şartlar altında da gülüp güldürebilenlere rehber olacak bir haberle karşınızdayız. İşte yeni yıla güle güle girmek isteyenler için Yeni yıl esprileri 2022 | Yeni yılın en komik, iğrenç esprileri |En güzel yeni yıl kutlama mesajları 2022 haberimizde..

YENİ YIL ESPRİLERİ 2022 | YENİ YILIN EN KOMİK, İĞRENÇ ESPRİLERİ

-2022'e ilk kez gireceğim, çok heyecanlıyım.

-Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum.

-Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

-Bugün 2022, yarın 2022 ise sonraki gün 2022 mi olacak?

*Ödemeler 1 Ocak'ta başlıyor, yani şimdi alın, seneye ödeyin.

-Bugün 1 yıl hapis cezası yersem, yarın çıkar mıyım?

-Bir yıldır evden çıkmadım.

-Bugün 1 yıl hapis cezası yersem, yarın çıkar mıyım?

-Bir senedir uyuyorum.

-2 Ocak'ta sınavım var çalışmam lazım! +Daha bir sene var çalışırsın.

-Hangi babanın eli yoktur? Noel babanın.

-Hocam sınav sonuçlarını bugün söyleyecek misiniz? +Hayır, seneye anca öğrenirsiniz.

EN GÜZEL YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI 2022

2021 de bitti 2022 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.

2022 den daha güzel bir yıl ve yıllar olsun. Nice yıllara…

2022 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut daha fazla sevinç daha fazla mutluluk getirsin.

2022 yılında içilen kahvelerin hatırı dolmuştur. 2022 için duyurulur!

2021 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2022 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

2022’de Noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik az yakıyormuş.

2022’ye elveda, 2022’e merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

2022 en güzel duyguları yaşatsın hepinize.

2022 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın yeni yılınız kutlu olsun!

2022 tüm insanlığa barış tüm insanlara huzur getirsin. Mutlu yıllar.

2022 ülkeme milletime güzellikler getirsin.

2022 yılbaşı gecesinde bütün umutlarınız ve hayallerinizin gerçek olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.

2022 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut daha fazla sevinç daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar mutlu yarınlar gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

2022 yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2022 size daha fazla umut daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler.

2022 yılı kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir yıl olsun mutlu yıllar.

2022 yılı öyle bir yıl olsun ki 2022 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.

2022 yılı size sağlık mutluluk başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…

2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

2022 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

2022 yılında kalbinizden geçen en güzel duygular gerçek olsun.

2022 yılının sağlık mutluluk başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar.

2022 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

2022’i manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar…

Allah 2022 de ne muradınız varsa versin.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Allah her şeyi gönlünüze göre versin.

Allah yeni yılda her şeyi gönlünüze göre versin.

Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

Aşk dolu güzel bir yıl dilerim. Nice mutluluklar…

Aynı dili değil, aynı duyguları paylaşacağımız mutlu, huzurlu ve barış dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle.

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Bembeyaz yağan kar ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Ben senin yüreğine adımı gözlerimle yazdım ve her busede okuyorum bir tanem. Beraber ve el ele nice senelere.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Biricik aşkım yeni yılımız kutlu olsun.

Bitirdiğimiz yılı acılarımızla sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım Yeni Yıl size daha fazla umut daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu Seneler.

Bu dünyada mutlu olan insanlar; ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlardır. Nice mutlu yıllar sana yakışacaktır.

Bu güzel kış gününde kar taneleri ne de güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol alabilmenin mümkünlüğünü. Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

Bu yıl da bir sevgili bulamazsam eh yani. Kendi turşumu kuracağım.

Bu yıl her yıldan güzel olsun mutlu yıllar.

Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. 2022 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir eminim. İyi yıllar dileğiyle.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle. İyi yıllar…

Canım arkadaşlarım… Hepinizin yeni yılını kutlarım.

Cevap verememek dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun. Mutlu yarınlar mutlu yıllar dilerim.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli aşkların en yücesini mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

Çok kazançlı keyifli sevgi dolu başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Daha iyi yıllara hep birlikte el ele. MUTLU YILLAR…

Dertlerin zerre kadar ufak, sevinçlerin deniz kadar büyük olsun, yeni yılın kutlu olsun.

Dün rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun…

Dünya’nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2022 bize yuvamıza sağlık mutluluk huzur ve bol kazanç getirsin.

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

En büyük zaman hırsızı yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle nice mutlu yarınlara…

En güzel en huzurlu en barış dolu günler tüm insanlığın olsun mutlu seneler.

En güzel günler en güzel geceler yeni yılda sizlerin olsun. Mutlu yıllara.

En güzel günler en güzel yıllar sizlerin olsun.

En güzel günleri 2022 de yaşayın. Mutlu yıllar.

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar.

Geçirdiğiniz en güzel yıllar 2022 ile başlasın. Nice güzel yıllara…

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Geleceğimiz için umutlu bereketli 2022’de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz. Hep birlikte nice mutlu yıllar!

Gelecek hakkında düşünün ki bir geleceğiniz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.

Gül için dikene razı olur musunuz yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!

Güzel sağlıklı bol paralı bir 2022 yılı dilerim. Nice sağlıklı mutlu yıllara…

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

Hayatı yapamayacağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa enerjimiz tüm hayatı zorlar. Yeter ki kendimize ve arkadaşlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

Hayatın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda tüm ümitler ve başarılar sizinle olsun. Mutlu yıllar.

Hayatın verdiği mutluluğu, sevinci, güzelliği, sağlıklı olarak yeniden yaşamak ve paylaşmak umuduyla. Yeni yılınız kutlu olsun.

Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2022 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim.

Her kim ki yapar yılbaşını bu dünyada baş tacı, maazallah ölünce öbür dünyada g**üne girer süslediği çam ağacı. Köyün İmamı

Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel bir 2022 yılı dilerim. Herkese iyi yıllar.

Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki, bu yeni yılda hangi güzelliğine âşık olayım bir tanem.

Her yeni yıl başka bir güzel. 2022 yeni yılının sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her yeni yıl bir başka güzel. Yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her Yeni Yıl yeni tazelenen umutların çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara…

Herkes başkasına yardım etseydi herkesin işi yapılmış olur. 2022 paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar.

Herkes zamanda yolculuk yapıyor aslında. Anılarıyla geçmişe, hayalleriyle geleceğe… Hayallerinizin gerçek olması dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

İdeal denen şey bir yıldıza benzer ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar.

İlk aşk başkadır derler gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

İnsan armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşçakal 2021 ve hoş gel bize 2022…

Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki ‘Ömrüm’ olur musun? 2022 sana mutluluklar getirsin aşkım.

Kalbiniz kadar güzel yeni yıllar dilerim.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? 2022 sana mutluluklar getirsin bir tanem.

Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice yıllara!

Kız arkadaşımı o kadar seviyorum ki eskimesin diye 2022 yılında başkalarının kız arkadaşlarını kullanıyorum.

Komik, eğlenceli, mutlu, güzel, kazançlı, başarılı, huzurlu, sevgi ve aşk dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

Koskoca bir yıl daha bitti keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim.

Küçük mutluluklar diliyorum, elmalı kekler, sıcak sahlepler, yağmur kokusu, pazar kahvaltıları, trafikte yeşil ışıklar, fallarda balıklar nice mutlu yıllar.

Küçük şeylerden mutlu olabileceğiniz, büyük aşklar yaşayacağınız yeni bir yıl dileğiyle… Mutlu yıllar.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Mutlu yıllar herkese. Yeni yılınız kutlu olsun…

Mutlu yıllar…

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde 2022 nolu hesabınıza 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

Mutluluklar paylaşıldıkça büyür ve çoğalır. Yeni yılınızın bol paylaşımlı olması dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun.

Nerede hayat varsa orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu huzurlu bir yıl dilerim.

Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum sevgilim. Birlikte nice yeni yıllara…

Nice sağlıklı mutlu yıllar dilerim.

Onca yıl geçti sevgilim. Her yeni yıl bir şeyler getirdi. Bir şeyler götürdü bizden. Yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın sevgilim.

Ot gibi geçen bir yılın daha sonuna geldik. Bu yılın böyle geçmesinde emeği geçen herkesin Allah’tan cezasını dilerim. Çok âmin!

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Rüya yarın hayalidir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun!

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepinize mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle…

Sağlığın sıhhatin peşinizi bırakmadığı huzur dolu güzel bir yıl dilerim. Mutlu yıllara…

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç bir katılım yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar mutlu yıllar.

Sen Allah’a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yıllara nice senelere güzel yıllara aşkım.

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2022 yılı kutlu olsun bir tanem.

Sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin.

Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Sevgili dostlarım… Hepinize iyi yıllar dilerim.

Sonunda yazabildim? Neyi mi? Sana göndereceğim sıcak, sevgi dolu bir yeni yıl mesajını. Seni seviyorum ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

Susmak dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar mutlu yıllar.

Şeker gibi tatlı masal gibi güzel bir 2022 yılı diliyorum.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle…

Tüm sevdiklerinizle mutlu mesut bir yıl geçirmenizi dilerim.

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

Yaşam gülmeyi sevgi hak etmeyi vefa unutmamayı dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Tüm dostlarım yeni yılınız kutlu olsun…

Yaşamınca güzel yıllar mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni bir yıla girerken herkese sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla… Nice mutlu yıllara…

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların acıların ve felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni doğan güneş bizi yeni bir yıla kavuşturacak. Bu yılın sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim…

Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni yıl ne isterseniz onları getirsin inşallah.

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

Yeni yıl, her şeyi yenilesin! Bir sen eskisi gibi kal bir tanem… Mutlu senelere…

Yeni yılda bütün güzellikler seninle olsun yeni yılın kutlu olsun sevgilim.

Yeni yılda hayatı tutabilmek sevgiyi kaçırmamak keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu yıllar.

Yeni yılda sağlık mutluluk ve iyi insanlar dilerim. Mutlu yıllar…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Yeni yılda ve bundan sonraki ömrümde uğruna ölmek değil uğruna yaşamaya hazırım bitanem. Yeni yılımız kutlu olsun aşkım.

Yeni yılda yanlışlarınız az, başarılarınızın devamlı olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar…

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun!

Yeni yılın kellere saç, hastasına ilaç, züğürte para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, colaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır, vermesini diler mutlu yıllar dileriz.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık mutluluk neşe başarı bolca para sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni dilerim.

Yeni yılınız benim kafam kadar güzel olsun. İyi seneler!

Yıllar her şeyi değiştiriyor biz hep aynı kalalım. Nice seneler aşkım.

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Yine bir yılbaşı yaklaşıyor bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler! Rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

YILBAŞINA ÖZEL YEMEK TARİFLERİ

BAL KABAĞI ÇORBASI

3 dilim balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağa süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz. Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Yılbaşında sokağa çıkılabilir mi? Sokağa çıkmak serbest mi? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

İç harcı için:

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı?

MİLLİ PİYANGO HARAM MI?

Milli Piyango'nun 100 milyon TL olan yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslüyor. Her sene olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para mı haram, yoksa Mili Piyango oynamak mı?" soruları yılbaşının yaklaşması ile gündeme geldi.

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Diyanet önceki yıllarda yöneltilen soruya yanıt vermişti.

Diyanet, Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu ifadelerle açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"