Yeni yıl mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram | Resimli yılbaşı mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram

Saatler sonra ise 2021 yılına gireceğiz. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalar aile arasında evde yapılacak. Özellikle bugün sosyal medya hiç olmadığı kadar kullanılacak. Vatandaşlar sevdiklerini bu yılbaşında göremeyecekleri için kutlama mesajlarını sosyal medya aracılığıyla yapacak. Peki siz de Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram'a atabileceğiniz en şık resimli yeni yıl mesajlarını görmek ister misiniz? İçeriğimizde buyurun o zaman... Şimdiden yeni yıllar.

YILBAŞI MESAJLARI WHATSAPP, FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.2021 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2021 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Dünya’nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2021 bize, yuvamıza sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Tüm dostlarım yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

2021 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar.

2021 yılbaşı gecesinde bütün umutlarınız ve hayallerinizin gerçek olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2021 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…

Yeni yılda ve bundan sonraki ömrümde uğruna ölmek değil, uğruna yaşamaya hazırım bitanem. Yeni yılımız kutlu olsun aşkım.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle, Mutlu Yıllar.

Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Gelecek hakkında düşünün ki bir geleceğiniz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar.