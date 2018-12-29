Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yılın son günü, "Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil Fidan Dikerek Girelim" kampanyası çerçevesinde Eskişehir ve Afyonkarahisar'da halka fidan dağıtmaya devam edecek.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü artık geleneksel hale gelen özel ve önemli günlerde fidan dağıtma etkinliklerine devam ediyor. Yaklaşan yeni yıl nedeniyle tüm Türkiye de olduğu gibi Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde de fidan dağıtımı yapılacak. Halkın yoğun olduğu bölgelerdeki fidan dağıtımlarında 4 yaşında, 50 santimetre boyunda olmak üzere, 2 bin 19 adet topraklı karaçam ve sedir fidanları verilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yılbaşında süslemek amacıyla ormanlardan ağaç ve dal kesimlerine karşı olduklarını belirterek "Bu yılki temamız "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Oldun" olarak belirlendi. Yeni yıla ağaç keserek değil dikerek girelim istiyoruz. Vatandaşlar, dağıttığımız fidanları ilkbahara kadar toprağın don olmadığı günlerde dikebilirler" dedi.

Yılın son günü fidan dağıtım, Eskişehir için Espark AVM önü iken, Afyonkarahisar için ise Anıtpark önü olarak bildirildi.

Kaynak: İHA