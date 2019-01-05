Yeni yılda 6 yeni film sinemaseverlerle buluştu

2019'un ilk haftasında 2'si yerli, 4'ü yabancı ve 2'si animasyon olmak üzere 8 yeni film sinemaseverlerle buluştu.

Yeni yılın ilk haftasında 8 yeni film, sinemaseverlerle buluştu. Biletinial.com'un Youtube'daki kanalında da tanıtımı yapılan 2 yerli, 4 yabancı ve 2 animasyon filmi vizyondaki yerini aldı. Yerli filmlerden Araf'ın devamını bekleyen izleyicilere yine Biray Dalkıran yönetmenliğinde Araf 2: Cin Bebek Doğuyor, romantik komedi türüne ilgi duyan seyirciler için ise, kızının evlenmesini istemeyen babanın ve iflah olmaz damat adayının maceralarının yer aldığı Bekarlığa Feda vizyona girdi. Yabancı filmlerden ise Hector Malot'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan Kimsesiz Çocuk Remi, Kız, 3 Hayat, Yangın Yeri filmleri vizyonda yerini alırken, animasyon filmlerinden Maşa ile Koca Ayı; Yepyeni Maceraları ve Süper Ayı filmleri de bu hafta vizyona giren filmler arasında yerini aldı.

Kaynak: İHA