Yeni yılda balıkçının umudu "hamsi"

TEKİRDAĞ (AA) - Eylül ayında denize açılarak bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, yeni yılda hamsi avı umuduyla yeniden "vira bismillah" diyecek.

Sezona palamutla başlayan balıkçılar, yenil yılda hamsiyle gülmeyi ümit ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini ancak palamut ve istavrit akımının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla yenil yılda balıkçının hamsiye ağ atmaya başladığını ifade ederek, "Palamut ve istavrit akımı bittiği için şu anda balıkçılar yoğunluğun ardından biraz mola verdi diyebiliriz. Kar yağışlarının etkili olmasıyla birlikte hamsi için denize açılacağız. İnşallah yeni yılda balık bolluğu olur." dedi.

Sezon başından bu yana ağlara takılan palamudun beklentiyi karşılamadığını belirten Pehlivanoğlu, hamsinin şimdilik biraz az görünmesine rağmen balıkçıyı umutlandırdığını dile getirdi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da geçen yıla göre bu sene balıkçılın iyi geçtiğini söyledi.

Erol, sezonun palamut bolluğuyla başladığını aktararak, "Bu sezon halkımız gayet güzel balık yedi. Artık palamut dönemi bitti. Hamsi başladı ve yeni yılda da devam edecektir. Hamsi de yerli hamsi, Ege hamsisi ve Karadeniz hamsi olarak kalite kalite değişiyor. Her hamsinin lezzeti daha farklı oluyor." diye konuştu.

Karadeniz hamsinin kilosunun 25 lira olduğunu ifade eden Erol, "Geçen yıllara göre hamsicilik bu sene daha fazla. Çinekop oluyor, az da olsa istavrit var. Bunlar havaların soğumasıyla da çeşitlenecektir. Herkesin damağına ve cebine göre balık tezgahlarımızda mevcut." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA