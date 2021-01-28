Yeni yılda binlerce kişiye iş imkanı: 2021 kamuya güncel personel, memur alımı listesi

Pandemi sürecinde kamuda artan güvenlik açığı ile birlikte personel alımları hız kesmeden devam ediyor. KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce açık kontenjanlara göre personel, memur alımları yapılıyor. İşte Bakanlıklardaki tüm açık kadrolar ve başvuru detayları...

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI AÇIK KADRO SAYISI

Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki Sayıştay personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

MSB UZMAN YARDIMCISI VE MEMUR ALIMI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.

DHMİ 24 ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.

Sınava katılarak başarılı olan adayların yazılı sınav sonrasında sözlü sınavları yapılacak. Sözlü sınavlara ilişkin adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.

BTK 30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek.

Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak;

Hukuk fakültesi mezunlarından 10,

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5,

Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8,

Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4,

Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3

Kişilik alım gerçekleştirilecek

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 40 ÖĞRETMEN ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak...

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAVI İLE POLİS ALIMI

Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruda; "27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak." ifadelerini kullandı. 21 Aralık 2020 tarihinde başvuruların sona ermesinin ardından POMEM 27. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

5 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI

Uzman erbaşlık için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yayımlanan kılavuzda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak.

Jandarma uzman erbaş alımı için yayımlanan başvuru kılavuzuna göre Jandarma uzman erbaş başvuruları 21 Ocak 2021 Perşembe günü başlayacak ve 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek. Uzman erbaş başvuruları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' bölümüne giriş yapılarak başvuru formunun doldurulması ile tamamlanacak.

Uzman erbaş alımları için kadro dağılımı da açıklandı. Komando-Asayişten at bakıcısına kadar birçok alanda uzman erbaş alımı yapılacak ve 5 bin kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek. İşte uzman erbaş alımı kadro dağılımı...

JGK'ya 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş),

925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),

265'i Muhabere,

14'ü At Bakıcısı,

13'ü Bot Serdümeni,

10'u Havacılık,

3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişilik alımın yapılacağı ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru tarihleri ise 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

İŞKUR- BOTAŞ SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı sınav olmayacak şekilde sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi.

BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri sadece dört gün sürecek. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

BOTAŞ 268 personel alımını; Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.