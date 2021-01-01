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Yeni yılda sinir krizi geçiren kadının çığlığı: '' Beni bırakın nefes alamıyorum''

Sakarya'da Güler A. isimli bir kadın yılbaşı gecesi kocasıyla tartışmasının ardından sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları sokağa fırlatmaya başladı. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri kadını güçlükle ambulansa bindirip hastaneye kaldırdı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Güler A. isimli kadın evinde sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı. Eşiyle tartışan kadını gelen polis ve 112 ekipleri sakinleştirmede zorluk yaşadı. O anlar ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.

Serdivan ilçesi Orta Mahalle Doğanay Sokak’ta gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda arasında sorun bulunan eşi ile tartıştığı iddia edilen Güler A. isimli kadın evinde sinir krizi geçirdi. Kendini eve kilitleyen kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı.

Yeni yılda sinir krizi geçiren kadının çığlığı: '' Beni bırakın nefes alamıyorum''

''BENİ BIRAKIN NEFES ALAMIYORUM''

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri evin camını kırarak kadını sakinleştirmeye çalışırken tüm çabalar sonuçsuz kaldı. “Beni bırakın nefes alamıyorum” diyerek çığlıklar atan kadını ekipler sakinleştiremedi.

Yeni yılda sinir krizi geçiren kadının çığlığı: '' Beni bırakın nefes alamıyorum''

DAHA ÖNCEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mahalleliyi sokağa döken olayda kadının daha önceki zamanlarda da sinir krizi geçirdiği öğrenilirken konu ile ilgili inceleme başlattı.

Yeni yılda sinir krizi geçiren kadının çığlığı: '' Beni bırakın nefes alamıyorum''

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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