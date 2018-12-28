Yeni yılı enerjisiyle karşılıyor

40 bin km2 alanda, geniş ve dağınık bir coğrafyada elektrik dağıtım faaliyetleri yürüten YEDAŞ, yılbaşı gecesi de tüm ekipleriyle çalışmaya devam edecek.

Soğuk hava şartları ve zorlu koşullarla mücadele ederek kullanıcılara elektriği ulaştıracak. Bu kapsamda yılbaşı gecesi ilave ekip ve ekipmanlarıyla 7/24 hem sahada hem de çağrı merkezi ile hizmet verecek.

YEDAŞ yılbaşı gecesi de hizmet verecek

Hizmet bölgesinde 3 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtan YEDAŞ, insanların yeni yıla enerji dolu girmeleri için görev başında olacak. Olağanüstü hava koşullarına rağmen kırsal bölgelere de şehir merkezi ile aynı kalite ve süreklilikte elektrik ulaştırmak için saha ve Çağrı Merkezi çalışanları mesaiye devam edecek. İşletmeler, Şebeke Yönetim Merkezi, Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi birimleri, en kısa sürede hizmet verecek şekilde vardiya planlarını oluşturdu. Kış hava şartlarının neden olacağı olumsuz durumlara karşı ilave ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Arıza Onarım Bakım çalışanları, Android tabletler üzerinden WFM Mobil GIS ile müdahale edilecek noktayı gerçek zamanlı görüntüleyebilecek ve en yakın yoldan navigasyon eşliğinde kolaylıkla ulaşarak kısa sürede çözüme kavuşturacak. Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi birimi; 186, 0850 724 11 86 numaralı hatlardan, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 10 60 186 Whatsapp ve BİP hattı, sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA