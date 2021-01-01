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  3. Yeni yılın ilk dakikalarında kabus gibi olay! Dengesini kaybedip balkondan düştü!

Yeni yılın ilk dakikalarında kabus gibi olay! Dengesini kaybedip balkondan düştü!

Bursa'da yeni yılın ilk dakikalarında alkollü bir adam balkona sigara içmeye çıktıktan sonra dengesini kaybederek beşinci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Yeni yılın ilk dakikalarında kabus gibi olay! Dengesini kaybedip balkondan düştü!

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinde yılbaşı gecesi alkol alan 66 yaşındaki Hüseyin Sayır, sigara içmek için balkona çıktı. Bu sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Sayır, beşinci kattan sitenin zeminine düştü.

Yeni yılın ilk dakikalarında kabus gibi olay! Dengesini kaybedip balkondan düştü!

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE YERDE GÖRDÜ

Eşinin balkondan eve girmemesi üzerine balkona çıkan eşi Lütfiye Sayır, aşağı baktığında eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında kabus gibi olay! Dengesini kaybedip balkondan düştü!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Sayır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan polis ekiplerine ifade veren Lütfiye Sayır, yaşanan olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hüseyin Sayır’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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