Yeni yılın ilk enginarı Kıbrıs’tan tezgahlara geldi

Pazar tezgahlarına ilk enginar Kıbrıs'tan geldi. Kıbrıs enginarları geçen yılki fiyattan satılıyor.

Bilhassa karaciğer rahatsızlığı olanların tercih ettiği enginar sezonu başladı. Hasadına başlanan enginar pazar tezgahlarında yerini aldı. İlk hasadı Kıbrıs'ta yapılan enginarlar Bursa'da tezgahlarda yerini aldı. Geçen yılki fiyatından satışa çıkan enginarlara vatandaşlar tarafından büyük talep var. Bazı vatandaşlar enginarın bu mevsimde çıktığını bilmezken, gören vatandaşlar ise hemen alıyor. Vatandaşlar, enginarı karaciğer dostu olduğu için, takviye edici gıda olarak alıp tüketiyor. Enginarın tanesi büyük ve küçüklüğüne göre 4 ila 5 liradan satılıyor. Kıbrıs'tan gelen enginarlar 15 Mart'dan sonra yerini Ege tarafında çıkan ürünlere bırakacak. Bursalı vatandaşlar ise mayıs ayında Bursa'nın meşhur enginarını tezgahlarda bulacak.

Bursa Tuzpazarı'nda 25 yıldır enginar satan Kemal Ayaz, "Kıbrıs'tan enginar gelmeye başladı. İlk orada hasat ediliyor. Mart ayının 15'inden sonra Ege bölgesinden gelmeye başlar. Mayıs ayında ise Bursa enginarı tezgahlarda yerini alır. Enginar normal bir ürün olmaktan çıktı, ilaç gibi satılıyor. Doktorlar enginarı 40 gün yiyen insanın karaciğerinin yenilendiğini söylüyor. O bakımdan insanlar yemek için değil şifa bulmak için tercih ediyor. Çiğ yiyen var. Tanesi 4 ila 5 lira. Geçen yılın fiyatlarıyla satılıyor. Vatandaşlar enginara rağbet gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA